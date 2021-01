Larissa Iapichino per REDValentino (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Larissa Iapichino per il progetto Inspired by di REDValentino È Larissa Iapichino la protagonista del nuovo capitolo di Inspired by, il progetto ideato da REDValentino e dedicato a giovani donne che incarnano in pieno la filosofia del brand grazie alle loro passioni e ispirazioni. Ed è infatti una vita tutt’altro che ordinaria quella di Larissa Iapichino, studentessa di legge e astro nascente del salto in lungo. Proprio come la madre, la celebre campionessa Fiona May. Studio e sport: due facce diverse ma della stessa medaglia. Per chi non ha paura di abbattere confini, trovare nuovi orizzonti e superare i propri limiti senza paura e con lo spirito giusto. Una binomio rappresentato chiaramente anche dalle immagini fotografiche. Tra colore e bianco e ... Leggi su amica (Di mercoledì 27 gennaio 2021)per il progetto Inspired by dila protagonista del nuovo capitolo di Inspired by, il progetto ideato dae dedicato a giovani donne che incarnano in pieno la filosofia del brand grazie alle loro passioni e ispirazioni. Ed è infatti una vita tutt’altro che ordinaria quella di, studentessa di legge e astro nascente del salto in lungo. Proprio come la madre, la celebre campionessa Fiona May. Studio e sport: due facce diverse ma della stessa medaglia. Per chi non ha paura di abbattere confini, trovare nuovi orizzonti e superare i propri limiti senza paura e con lo spirito giusto. Una binomio rappresentato chiaramente anche dalle immagini fotografiche. Tra colore e bianco e ...

