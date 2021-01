L'appello del Serafico di Assisi: 'Il piano nazionale si è dimenticato delle persone disabili, servono subito vaccini' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Iniziativa solidale natalizia, i frutti saranno mascherine e dispositivi di protezione per l'Istituto Serafico di Assisi 25 gennaio 2021 Natale solidale, anche le aziende ci investono: ecco il '... Leggi su perugiatoday (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Iniziativa solidale natalizia, i frutti saranno mascherine e dispositivi di protezione per l'Istitutodi25 gennaio 2021 Natale solidale, anche le aziende ci investono: ecco il '...

Daniele_Manca : Vaccini sicuri ed efficaci e in tutti i Paesi del mondo, l'appello di @BillGates e @melindagates (che hanno investi… - marcotravaglio : Cari amici, ecco le motivazioni della sentenza della Corte di appello di Roma che mi ha assolto dalla querela della… - BentivogliMarco : La spinta propulsiva dell'appello europeista per allargare la maggioranza si e' già fermata proprio in Europa: Il… - annakiara119 : RT @ailuig96: Morta a terra per la maestra Celentano che durante ogni lezione urla LA SPALLA, LO STOMACO, LE GINOCCHIA e sembra stia facend… - in_sanitas : L’appello del pediatra Antonello Sinatra: riportare i nostri ragazzi a scuola - -

Ultime Notizie dalla rete : appello del L’appello della Cei, la bussola del Colle Avvenire Force Blue, lo yacht sequestrato a Briatore va a Bernie Ecclestone: l’amico si aggiudica l’asta per 7 milioni e 490mila euro. Tutta la storia

È Bernie Ecclestone il nuovo proprietario del Force Blue, il colossale yacht di Flavio Briatore sequestrato nel 2010. Il magnate britannico, 90 anni, ex patron della Formula 1, si è aggiudicato la ven ...

Cardinali e vescovi Usa si mobilitano per i ragazzi Lgbt che rischiano di essere bullizzati

Città del Vaticano - «Il Catechismo insegna che le persone Lgbt devono essere trattate con rispetto e amore». Un gruppo di vescovi americani ha sottoscritto una ...

È Bernie Ecclestone il nuovo proprietario del Force Blue, il colossale yacht di Flavio Briatore sequestrato nel 2010. Il magnate britannico, 90 anni, ex patron della Formula 1, si è aggiudicato la ven ...Città del Vaticano - «Il Catechismo insegna che le persone Lgbt devono essere trattate con rispetto e amore». Un gruppo di vescovi americani ha sottoscritto una ...