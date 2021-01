L’amata conduttrice tv italiana operata d’urgenza

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Giusy Versace si è dovuta sottoporre a un intervento alla gamba sinistra presso l’Ospedale CTO – Centro Traumatologico Ortopedico – di Milano, dove è attualmente ricoverata. L’atleta paralimpica ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti dal letto di ospedale: mascherina sul viso, ma occhi che sorridono. Al suo fianco i medici che l’hanno, tra le mani un rosario colorato. Nel post Giusy Versace, 43 anni, ha spiegato i motivi dell’intervento. “Nuovo look per la prossima Milano Fashion Week“, ha scherzato l’atleta, facendo riferimento a cuffia e mascherina. “Un piccolo ritocco necessario alla mia gambina sinistra per tornare a camminare, correre e ballare più forte di prima. E poi ero nelle mani giuste, quelle del mitico prof. Randelli e del suo staff a cui sono infinitamente grata”, ha scritto per tranquillizzare i suoi fan. Giusy ...