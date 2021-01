L' aerospazio di Caserta torna a fare utili

Leggi su panorama

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Cira punta la «Prora» verso il futuro. Un futuro ricco di investimenti, sia pubblici che propri: 193 milioni di euro, per l'esattezza. Lo sblocco, avvenuto a fine scorso anno per 113 milioni del nuovo Programma nazionale di ricerca aerospaziale (Prora, appunto), per promuovere e sostenere il settore aeronautico e spaziale, con riferimento anche alla realizzazione delle infrastrutture e dei servizi di supporto, rappresenta un traguardo a dir poco fondamentale per il Centro italiano di ricerche aerospaziali di Capua, in provincia di, giunte ormai agli sgoccioli le risorse del precedente ciclo Prora avviato nel 2005. Il Programma va infatti a incidere su attività di ricerca, sperimentazione, produzione e scambio di conoscenze oltre che sulla formazione del personale nell'ambito di partnership europee e internazionali. Condizioni necessarie per ridare slancio ...