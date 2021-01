L'adozione mite arriva in Italia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Valeria Zeppilli - Per la Corte di cassazione, la valutazione dello stato di adottabilità va fatta con particolare rigore, perseguendo il superiore interesse del figlio. Leggi su studiocataldi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Valeria Zeppilli - Per la Corte di cassazione, la valutazione dello stato di adottabilità va fatta con particolare rigore, perseguendo il superiore interesse del figlio.

L'ordinanza 1476 depositata oggi ha accolto il ricorso di una madre, pur dichiaratasi incapace di occuparsi della figlia, contro lo stato di adottabilità confermato in Appello ...

Per la Corte di cassazione, la valutazione dello stato di adottabilità va fatta con particolare rigore, perseguendo il superiore interesse del figlio ...L'ordinanza 1476 depositata oggi ha accolto il ricorso di una madre, pur dichiaratasi incapace di occuparsi della figlia, contro lo stato di adottabilità confermato in Appello ...