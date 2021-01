La versione di AstraZeneca sui ritardi del vaccino (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il capo dell'azienda farmaceutica ha detto che il contratto con l'Unione Europea non prevede obblighi specifici sul numero delle dosi da consegnare Leggi su ilpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il capo dell'azienda farmaceutica ha detto che il contratto con l'Unione Europea non prevede obblighi specifici sul numero delle dosi da consegnare

mlgelm : RT @ilpost: La versione di AstraZeneca sui ritardi del vaccino - ilpost : La versione di AstraZeneca sui ritardi del vaccino - ANSA_Salute : Secondo quanto afferma il @dailytelegraph, la @UniofOxford, insieme ad @AstraZeneca, sta lavorando a una nuova vers… - diabolicus23 : I rapporti tra EU ed AstraZeneca non si stanno mettendo bene. Personalmente non credo alla versione per cui EU è bu… - robyfiore : La Casa di Carta versione #COVID19 Il professore e Rio espugnano AstraZeneca, fabbrica belga, e fanno piovere vaccini sulla UE -