La vera storia del blitz antidroga nella casa della “citofonata” da Salvini (Di mercoledì 27 gennaio 2021) 21 gennaio 2020: il leader della Lega Matteo Salvini è in Emilia-Romagna per sostenere Lucia Borgonzoni contro Stefano Bonaccini alle regionali. Va in tour e sfila tra le case popolari al Pilastro, in provincia di Ravenna: una signora gli indica una casa dove – stando a quanto da lei riferito – ci sarebbe una “famiglia tunisina che spaccia”. Con tanto di giornalisti e telecamere al seguito, l’ex ministro dell’Interno pensa bene di avvicinarsi all’ingresso del condominio e di citofonare all’abitazione indicata. “Scusi, qui spacciate?”. Un gesto e una frase che provocano l’indignazione di molti, tra cui anche l’ambasciatore tunisino. “Ho citofonato a un signore – si è poi giustificato – che mi è stato segnalato come presunto spacciatore. L’ho fatto in qualità di cittadino. Ma lui ha buttato giù. Poi ci penseranno le forze dell’ordine a ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) 21 gennaio 2020: il leaderLega Matteoè in Emilia-Romagna per sostenere Lucia Borgonzoni contro Stefano Bonaccini alle regionali. Va in tour e sfila tra le case popolari al Pilastro, in provincia di Ravenna: una signora gli indica unadove – stando a quanto da lei riferito – ci sarebbe una “famiglia tunisina che spaccia”. Con tanto di giornalisti e telecamere al seguito, l’ex ministro dell’Interno pensa bene di avvicinarsi all’ingresso del condominio e di citofonare all’abitazione indicata. “Scusi, qui spacciate?”. Un gesto e una frase che provocano l’indignazione di molti, tra cui anche l’ambasciatore tunisino. “Ho citofonato a un signore – si è poi giustificato – che mi è stato segnalato come presunto spacciatore. L’ho fatto in qualità di cittadino. Ma lui ha buttato giù. Poi ci penseranno le forze dell’ordine a ...

