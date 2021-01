La torta di mele ultracremosa ma senza crema: provala! (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La torta di mele ultracremosa: provala! torta di mele, un classico. Di ricette per questa delizia ne trovate a centinaia, sulla rete, ma quella che potete leggere qui sotto è speciale. Nel senso che se la seguite la torta riesce morbidissima, umida, fragrante e cremosa. Il segreto è tagliare le mele a fettine molto sottili, tanto sottili che durante la cottura in forno si fondono con l’impasto rendendolo piacevolmente umido e morbido. Gli ingredienti che compongono la torta sono piuttosto semplici e non è previsto il burro. Inoltre la preparazione è veloce e non richiede l’impiego del mixer. Provala, ne rimarrai entusiasta! Gli ingredienti Per questo soffice intermezzo ti servono: 200 grammi di farina; la stessa quantità di zucchero ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ladidi, un classico. Di ricette per questa delizia ne trovate a centinaia, sulla rete, ma quella che potete leggere qui sotto è speciale. Nel senso che se la seguite lariesce morbidissima, umida, fragrante e cremosa. Il segreto è tagliare lea fettine molto sottili, tanto sottili che durante la cottura in forno si fondono con l’impasto rendendolo piacevolmente umido e morbido. Gli ingredienti che compongono lasono piuttosto semplici e non è previsto il burro. Inoltre la preparazione è veloce e non richiede l’impiego del mixer. Provala, ne rimarrai entusiasta! Gli ingredienti Per questo soffice intermezzo ti servono: 200 grammi di farina; la stessa quantità di zucchero ...

