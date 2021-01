La strategia dell’Austria per combattere l’antisemitismo

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Difendere oggi per non dimenticare ciò che è successo ieri. L’Austria è stato il primo Paese europeo a presentare una proprianazionale per la lotta al. Un gesto importante fatto in un momento significativo dell’anno, quello in cui si ricordano le vittime dell’Olocausto nazista dove videro la morte 6 milioni di ebrei. «Dobbiamo proteggere la vita ebraica e renderla visibile, questaè una pietra miliare nella lotta al», ha commentato Karoline Edtstadler, ministra per gli Affari europei e costituzionali del governo di Sebastian Kurz. Un piano innovativo che ha ricevuto anche il plauso dell’Europa. Secondo Katharina von Schnurbein, coordinatrice europea nella lotta al, «nel piano di Vienna non ci sono parole ma fatti. C’è tutto: ci sono le ...