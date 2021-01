La strage Covid non si ferma: altri 467 italiani morti e 15.204 nuovi contagiati (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La mattanza continua: sono 15.204 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I decessi dovuti al Covid sono stati 467 morti (ieri erano stati 541). I tamponi effettuati sono ... Leggi su globalist (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La mattanza continua: sono 15.204 icasi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I decessi dovuti alsono stati 467(ieri erano stati 541). I tamponi effettuati sono ...

PMO_W : @robertdolci @info_zampa @svirgola2 @Il_Vitruviano @giorgiogilestro @umanesimo @FabrizioChiodo @CasaScrittori La st… - globalistIT : Non è finita, occorre serrare le fila per evitare le complicazioni delle varianti #Coronavirus #Covid - mariorossinet : Medici: cure ignorate e tardive, ed ecco la strage Covid - actarus1070 : Ognuno può interpretare questo fatto con la sua testa.... però io qualche dubbio me lo farei venire… -

Ultime Notizie dalla rete : strage Covid Sanremo Casa Serena, continua la strage del Covid. Le vittime salgono a 18 Riviera24 La strage Covid non si ferma: altri 467 italiani morti e 15.204 nuovi contagiati

I dati del ministero della Salute: in calo il numero dei ricoveri, anche nelle terapie intensive (-20 rispetto a martedì). Il tasso di positività è al 5,1.

Toscana, Giorno Memoria: “prevenzione” e “condivisione” per immunizzare dai rigurgiti nazifascisti

Maratona di testimonianze nel Giorno della Memoria, dalle sorelle Bucci fino ad Enrico Pieri, sopravvissuto alla Strage di Sant'Anna.

I dati del ministero della Salute: in calo il numero dei ricoveri, anche nelle terapie intensive (-20 rispetto a martedì). Il tasso di positività è al 5,1.Maratona di testimonianze nel Giorno della Memoria, dalle sorelle Bucci fino ad Enrico Pieri, sopravvissuto alla Strage di Sant'Anna.