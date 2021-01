La stella di Andra e Tati, su Tim Vision per il Giorno della Memoria (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Oggi, in occasione del Giorno della Memoria, TimVision presenta La stella di Andra e Tati, il primo corto animato prodotto in Europa dedicato alle vittime dell'Olocausto. Oggi, in occasione del Giorno della Memoria, Tim Vision rende disponibile per gli abbonati La stella di Andra e Tati, il primo corto animato prodotto in Europa dedicato alle vittime dell'Olocausto. Il cartone è la vera storia delle sorelle Andra e Tatiana Bucci, ebree italiane di Fiume, sopravvissute all'Olocausto dopo essere state deportate il 29 marzo 1944 al campo di Auschwitz-Birkenau all'età di 4 e 6 anni insieme alla madre, alla nonna, alla zia e ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Oggi, in occasione del, Timpresenta Ladi, il primo corto animato prodotto in Europa dedicato alle vittime dell'Olocausto. Oggi, in occasione del, Timrende disponibile per gli abbonati Ladi, il primo corto animato prodotto in Europa dedicato alle vittime dell'Olocausto. Il cartone è la vera storia delle sorelleana Bucci, ebree italiane di Fiume, sopravvissute all'Olocausto dopo essere state deportate il 29 marzo 1944 al campo di Auschwitz-Birkenau all'età di 4 e 6 anni insieme alla madre, alla nonna, alla zia e ...

