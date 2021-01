La squadra fatta di ultras, così violenta che fu promossa perché nessuno voleva giocarci contro (Di mercoledì 27 gennaio 2021) C’era una volta una squadra così violenta che nessuno voleva giocarci contro. Vinse il campionato 2016/17 giocando solo 7 partite, ne vinse sei. Nelle restanti le squadre non si presentarono proprio. I suoi giocatori erano quasi tutti ultras del Porto, del gruppo più violento. Uno di loro si fece espellere per aver morso un avversario, e poi spaccò il setto nasale all’arbitro con una ginocchiata, fu condannato ad un anno di prigione. Non è una storia inventata. E’ la storia del Canelas, la squadra più violenta del calcio mondiale. E’ finita pure sul New York Times, e ne riscrive oggi il Guardian. Quell’anno il Canelas vinse sei delle prime sette partite nel campionato regionale, il Porto Divisão de Elite Série 1. Poi, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 gennaio 2021) C’era una volta unache. Vinse il campionato 2016/17 giocando solo 7 partite, ne vinse sei. Nelle restanti le squadre non si presentarono proprio. I suoi giocatori erano quasi tuttidel Porto, del gruppo più violento. Uno di loro si fece espellere per aver morso un avversario, e poi spaccò il setto nasale all’arbitro con una ginocchiata, fu condannato ad un anno di prigione. Non è una storia inventata. E’ la storia del Canelas, lapiùdel calcio mondiale. E’ finita pure sul New York Times, e ne riscrive oggi il Guardian. Quell’anno il Canelas vinse sei delle prime sette partite nel campionato regionale, il Porto Divisão de Elite Série 1. Poi, ...

AntoVitiello : #Pioli: 'La differenza l'ha fatta essere rimasti in dieci, in undici contro undici era una partita aperta a tutti i… - EduardoAmmendo2 : RT @napolista: La squadra fatta di ultras, così violenta che fu promossa perché nessuno voleva giocarci contro La storia del Canales, form… - napolista : La squadra fatta di ultras, così violenta che fu promossa perché nessuno voleva giocarci contro La storia del Cana… - Miriside20 : Recuperato #IlCommissarioRicciardi e sono innamorata del fatto che questa serie sembra catapultarci per tutto il te… - Federic05540493 : RT @AntoVitiello: #Pioli: 'La differenza l'ha fatta essere rimasti in dieci, in undici contro undici era una partita aperta a tutti i risul… -

Ultime Notizie dalla rete : squadra fatta La squadra fatta di ultras, così violenta che fu promossa perché nessuno voleva giocarci contro - ilNapolista IlNapolista Cannella su Giuntoli: "Ha una visione diversa, un caporale non può essere generale"

Quando sei in un club come il Napoli, il direttore sportivo deve incidere e fare da cuscinetto tra allenatore, società e squadra. Non vivo lo spogliatoio del Napoli e non posso dirlo, ma questo deve ...

COMMISSO, Ho visto i ragazzi carichi. Spero che...

Il presidente Rocco Commisso ha parlato ai canali social della Fiorentina su Twitter. Queste le sue parole: "Ho visto bene i ragazzi, sono qui da tre giorni. Li ho visti carichi ed uniti.

Quando sei in un club come il Napoli, il direttore sportivo deve incidere e fare da cuscinetto tra allenatore, società e squadra. Non vivo lo spogliatoio del Napoli e non posso dirlo, ma questo deve ...Il presidente Rocco Commisso ha parlato ai canali social della Fiorentina su Twitter. Queste le sue parole: "Ho visto bene i ragazzi, sono qui da tre giorni. Li ho visti carichi ed uniti.