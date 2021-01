La serie Netflix Ginny & Georgia sarà la nuova Gilmore Girls? Una citazione palese già dal trailer

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tra le tante prossime uscite di, la dramedysi presenta come una novità interessante per il target dei giovani adulti e per chi ha amatocome. Ideata da Sarah Lambert e composta da dieci episodi,è la storia di una mamma molto giovane e di sua figlia adolescente: per ricominciare da capo, la giovane, 15 anni, e sua madre 30ennesi stabiliscono in unacittà. L’intenzione di ambientarsi nel New England, per permettere adi frequentare un prestigioso liceo, si rivelerà più difficile del previsto perché i segreti del passato si saranno ancora molto ingombranti ...