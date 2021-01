La Royal Family è finita | gli esperti della monarchia vedono nero dopo Elisabetta

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lainglese èsecondo gli studiosi. Secondo Christopher Lee, esperto reale, lanon sopravvivrà: ecco perché. La reginasarà l’ultima regina che regnerà sull’Inghilterra. Ma non è solo perché,di lei, ci dovrebbero essere dei regnanti di sesso maschile, no. Secondo gli studiosi, infatti, la casa di Windsor ha i giorni contati. Sentiamo cosa dice Christopher Lee, studioso ed espertoFamiglia Reale inglese, riguardo il futuro dei regnanti d’Inghilterra. Le notizie, di certo, non sono delle migliori.inglesenon ci sarà nessuno (fonte: profilo Instagram ...

Italia_Notizie : La monarchia inglese trema: 'La regina Elisabetta sarà l'ultima sovrana' - zazoomblog : Royal Family il nuovo libro di Cristina Parodi parla della profezia di Lady D - #Royal #Family #nuovo #libro… - FilippoCarmigna : È uscito il libro di Cristina Parodi sulla royal family (ed è pieno di retroscena scottanti) - VanityFairIt : I cittadini britannici non hanno dubbi: il principe e la moglie prima o poi si diranno addio. E lui «tornerà, da so… - TerrinoniL : La principessa e lo sciamano: nozze in arrivo nella Royal Family norvegese -

Ultime Notizie dalla rete : Royal Family

Elle

L'esperto Christopher Lee non ha dubbi e ritiene che il principe George non sarà mai re, poiché dopo la regina Elisabetta la Corona subirà il declino.Tatler Magazine ovvero fonte inesauribile di gioie e dolori per la royal family: la rivista incentrata sulla vita dell'alta società britannica non perde ovviamente occasione di dedicare i suoi editori ...