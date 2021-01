La reazione scomposta di Putin? Navalny ha toccato un tasto dolente (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Le vicende politiche e perché no umane di Alexei Navalny hanno smosso qualcosa in Russia perché si inquadrano in un doppio momento delicato, le elezioni della Duma nel più breve periodo e la successione di Vladimir Putin nel lungo termine. Il potere Putiniano non cadrà per Navalny e per le manifestazioni, anzi queste provocheranno una reazione, una chiusura ulteriore, ma tutto quello che accade espone le debolezze del Cremlino davanti a un popolo che ribolle e dunque, visto il ruolo della Russia, rappresentano un interesse internazionale”. Un diplomatico europeo commenta così, chiedendo a Formiche.net di restare anonimo, la situazione in Russia. Sabato 23 gennaio ci sono state grosse proteste, con migliaia di manifestanti scesi in strada per sostenere Navalny, ma molto di più per ... Leggi su formiche (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Le vicende politiche e perché no umane di Alexeihanno smosso qualcosa in Russia perché si inquadrano in un doppio momento delicato, le elezioni della Duma nel più breve periodo e la successione di Vladimirnel lungo termine. Il potereiano non cadrà pere per le manifestazioni, anzi queste provocheranno una, una chiusura ulteriore, ma tutto quello che accade espone le debolezze del Cremlino davanti a un popolo che ribolle e dunque, visto il ruolo della Russia, rappresentano un interesse internazionale”. Un diplomatico europeo commenta così, chiedendo a Formiche.net di restare anonimo, la situazione in Russia. Sabato 23 gennaio ci sono state grosse proteste, con migliaia di manifestanti scesi in strada per sostenere, ma molto di più per ...

