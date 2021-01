La pagella dei look di Phoebe Dynevor (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Potevo farmi scappare qualche commento ai look di Phoebe Dynevor, alias Daphne Bridgerton, protagonista della serie TV “Bridgerton“ targata Netflix, la più vista delle ultime settimane? Giammai! Eccomi qui pronta a verificare insieme a voi se Phoebe è sempre in grado di mettersi in risalto… fuori dal set! : abito nero e maniche XL a contrasto Il mix colori funziona e l’abito nell’insieme è elegante. Manca però qualcosa che dia luce: una collana, una spilla, un dettaglio sull’acconciatura, una pochette brillante o metal avrebbero alleggerito l’insieme. Voto 8. Getty Images : con top pitonato e jeans sfrangiato Dunque: il mix dei colori funziona, ma è l’insieme dei capi che avrebbe potuto essere costruito meglio. La lunghezza della giacca con il top lungo non è il massimo e le décolleté nude sotto il jeans sfrangiato ... Leggi su dilei (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Potevo farmi scappare qualche commento aidi, alias Daphne Bridgerton, protagonista della serie TV “Bridgerton“ targata Netflix, la più vista delle ultime settimane? Giammai! Eccomi qui pronta a verificare insieme a voi seè sempre in grado di mettersi in risalto… fuori dal set! : abito nero e maniche XL a contrasto Il mix colori funziona e l’abito nell’insieme è elegante. Manca però qualcosa che dia luce: una collana, una spilla, un dettaglio sull’acconciatura, una pochette brillante o metal avrebbero alleggerito l’insieme. Voto 8. Getty Images : con top pitonato e jeans sfrangiato Dunque: il mix dei colori funziona, ma è l’insieme dei capi che avrebbe potuto essere costruito meglio. La lunghezza della giacca con il top lungo non è il massimo e le décolleté nude sotto il jeans sfrangiato ...

