La neo trans Ellen Page divorzia dalla moglie Emma Portner | già finito l’idillio

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen – E’ giàtra«Elliot»e ladopo che l’attrice canadese protagonista di Juno aveva annunciato il suo «cambio di sponda» verso i lidi delgenderismo.e laerano separate da mesi Anzi, a dire il vero, non era mai iniziato: quando lo scorso dicembre la, 26 anni, aveva espresso su Instagram tutto il suo sostegno e il suo amore nei confronti dellaper aver rivelato al mondo di essere, le due erano già separate da mesi. «Sono orgogliosa di Elliot. Le personegender, queer e non binarie sono un dono per questo mondo. L’esistenza di ...