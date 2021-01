La monarchia inglese trema | La regina Elisabetta sarà l' ultima sovrana

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Francesca Rossi L’esperto reale della BBC, Christopher Lee, fa una previsione nefasta per la royal family, dichiarandosi certo che l’d’InghilterraII Cosa accadrà alladopo la morte della? L’età avanzata dellaspinge gli esperti reali a formulare, con una certa frequenza, possibili scenari sul futuro della royal family. L’attenzione si concentra, in particolare, sul principe William e sul principe George, il suo primogenito. Biografi e giornalisti si chiedono come cambierà il ruolo di re d’Inghilterra con loro due sul trono, quali riforme porteranno avanti all’interno della “Firm”, qualel’eredità di ...