La missione Juno della NASA estesa al 2025

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)alla: la sonda ci farà scoprire ulteriori segreti di Giove per altri cinque anni, grazie anche ai contributi italiani di Jiram e KaT Lavorerà per altri quattro anni e nove mesi, oltre la sua vita prevista, la sonda, che dal 2016 si trova nell’orbita polare del… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : missione Juno

Estesa al 2025 la missione Juno della Nasa: la sonda ci farà scoprire ulteriori segreti di Giove per altri cinque anni, grazie anche ai contributi italiani di Jiram e KaT Lavorerà per altri quattro an ...La NASA ha autorizzato un'estensione della missione per la sua sonda Juno che esplora Giove. L'orbiter planetario più distante continuerà ora la sua indagine sul pianeta più grande del sistema solare ...