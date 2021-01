La liberazione di Auschwitz | avveniva il 27 gennaio di 76 anni fa

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ladel campo di concentramento di76fa, precisamente il 271945. Dal 2005 questo è ricordato come il “Giorno della memoria“. Sorto nella vicina cittadina polacca di O?wi?cim (, in tedesco) era un ampio complesso di campi di concentramento e di lavoro forzato. Il complesso includeva il campo di sterminioI, il campo di sterminio di Birkenau, nome della città che lo ospitava, nominatoII, e il campo di lavoro di Monowitz chiamatoIII. A questi si aggiungevano altre 45 sotto-strutture costruite durante l’occupazione tedesca della Polonia. Sopra il cancello di ingresso campeggiava la scritta ARBEIT MACHT FREI (Il lavoro rende liberi) Qui i deportati ...

STAZZEMA. Tre appuntamenti per il Parco nazionale della pace di Sant’Anna e il Comune di Stazzema nel Giorno della memoria. Quest’anno a causa dell’emergenza covid gli eventi si svolgeranno on line. I ...L'indifferenza racchiude la chiave per comprendere la ragione del male, quando credi che una cosa non ti riguardi, non c'è limite all'orrore.