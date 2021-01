La Giornata della Memoria e il ricordo delle vittime dell’olocausto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Abbiamo dedicato la puntata di oggi ad una ricorrenza importante che riguarda un momento drammatico della storia mondiale. Il 27 gennaio viene infatti celebrato come la Giornata del ricordo di tutte le vittime dell’olocausto nazista. Abbiamo dedicato la puntata di oggi alla Giornata della Memoria. La Giornata della Memoria e l’Italia Una risoluzione delle Nazioni Unite stabilì il 1 novembre 2005 di celebrare il 27 gennaio La Giornata della Memoria per ricordare la tragedia dell’olocausto. Giù cinque anni prima il parlamento italiano discuteva una legge per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Abbiamo dedicato la puntata di oggi ad una ricorrenza importante che riguarda un momento drammaticostoria mondiale. Il 27 gennaio viene infatti celebrato come ladeldi tutte lenazista. Abbiamo dedicato la puntata di oggi alla. Lae l’Italia Una risoluzioneNazioni Unite stabilì il 1 novembre 2005 di celebrare il 27 gennaio Laper ricordare la tragedia. Giù cinque anni prima il parlamento italiano discuteva una legge per ...

Alla vigilia della Giornata della Memoria, alcune mie riflessioni su la @repubblica di oggi. GIORNATA DELLA MEMORIA Meditate che questo è stato: vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore. - P.Levi

Questa data e questo atto di liberazione fu scelto dal Parlamento Italiano nell’anno 2000 come Giornata della Memoria, «al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, ...

Liliana Segre si racconta in La sola colpa di essere nati

Qualche giorno prima della ricorrenza della Giornata della memoria, volta a commemorare le vittime dell’Olocausto, è uscito per Garzanti “La sola colpa di essere nati“, un testo che è un dialogo a due ...

