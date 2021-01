La ‘Giornata della Memoria’ del 27 gennaio 2023 con Berlusconi al Quirinale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il 27 gennaio 2020, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione del “Giorno della Memoria”, nel suo discorso ricorda che “le leggi razziali, in Germania – come in Italia – negavano agli ebrei l’istruzione, l’affettività, il lavoro, la proprietà, la casa, la cittadinanza, i diritti. Negare l’umanità per poi sopprimere. E tutto questo avveniva nell’indifferenza di tanti. L’indifferenza: anticamera della barbarie. Un’indifferenza diffusa. Anche in Italia. In Italia, sotto il regime fascista, la persecuzione dei cittadini italiani ebrei non fu, come a qualcuno ancora piace pensare, all’acqua di rose. Fu feroce e spietata. E la metà degli ebrei italiani, deportati nei campi di sterminio, fu catturata e avviata alla deportazione dai fascisti, senza il diretto intervento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il 272020, il PresidenteRepubblica, Sergio Mattarella, in occasionecelebrazione del “GiornoMemoria”, nel suo discorso ricorda che “le leggi razziali, in Germania – come in Italia – negavano agli ebrei l’istruzione, l’affettività, il lavoro, la proprietà, la casa, la cittadinanza, i diritti. Negare l’umanità per poi sopprimere. E tutto questo avveniva nell’indifferenza di tanti. L’indifferenza: anticamerabarbarie. Un’indifferenza diffusa. Anche in Italia. In Italia, sotto il regime fascista, la persecuzione dei cittadini italiani ebrei non fu, come a qualcuno ancora piace pensare, all’acqua di rose. Fu feroce e spietata. E la metà degli ebrei italiani, deportati nei campi di sterminio, fu catturata e avviata alla deportazione dai fascisti, senza il diretto intervento ...

amnestyitalia : Oggi #27gennaio è la giornata della memoria. Le parole di Liliana Segre ci ricordano il nostro impegno quotidiano c… - Inter : ?? | MEMORIA L'Inter al Memoriale della Shoah di Milano per onorare la memoria delle vittime dell’Olocausto ??… - giroditalia : In connection with the Holocaust Memorial Day, we wish to remember Gino Bartali, awarded with the honour of 'Righte… - Faby_1DFam : Scegliere di trasmettere in 1ª serata un reality trash come La Caserma nella Giornata della Memoria è una scelta pe… - Dida_ti : RT @kallac_carta: È l'ndifferenza verso l'uomo dall'uomo.. che silenzia la memoria.. Giornata della memoria -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Giornata della Aggiornate le FAQ del Governo: si può pescare anche in zona rossa Fortune Italia