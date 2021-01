La foresta impenetrabile di Hans Fellgiebel (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il fratello dell’Erich martire della resistenza tedesca congiurato dell’ Operation Walkure, padre dell’ amazzone Inge Theodorescu e nonno della campionessa olimpica Monica, Stallmeister ed ippologo, ha mantenuto il personale polacco ed ebreo composto da sellai, calzolai e sarti, difendendoli costantemente dai feroci rastrellamenti nazisti Di GIULIA IANNONE Il tre volte oro olimpico di Dressage, Monica Theodorescu, figlia di George ed Inge, ha gentilmente aderito all’idea di ricordare i suoi indimenticabili genitori. Il Great Master rumeno, ma tedesco di adozione e la donna di cavalli che è stata al suo fianco, sono figure di spicco dell’ambiente e della cultura equestre e del dressage di tutti i tempi. Attraverso questa intervista , abbiamo potuto conoscere meglio la figura di Inge, nata Fellgiebel. Una donna sempre molto riservata, coraggiosa, sicura, ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il fratello dell’Erich martire della resistenza tedesca congiurato dell’ Operation Walkure, padre dell’ amazzone Inge Theodorescu e nonno della campionessa olimpica Monica, Stallmeister ed ippologo, ha mantenuto il personale polacco ed ebreo composto da sellai, calzolai e sarti, difendendoli costantemente dai feroci rastrellamenti nazisti Di GIULIA IANNONE Il tre volte oro olimpico di Dressage, Monica Theodorescu, figlia di George ed Inge, ha gentilmente aderito all’idea di ricordare i suoi indimenticabili genitori. Il Great Master rumeno, ma tedesco di adozione e la donna di cavalli che è stata al suo fianco, sono figure di spicco dell’ambiente e della cultura equestre e del dressage di tutti i tempi. Attraverso questa intervista , abbiamo potuto conoscere meglio la figura di Inge, nata. Una donna sempre molto riservata, coraggiosa, sicura, ...

