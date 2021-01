La Fed respinge le preoccupazioni sull’inflazione e si impegna a mantenere bassi i tassi

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 28 gennaio 2021) La Federal Reserve ha lasciato id’interesse invariati mercoledì e agli investitori ha assicurato che non ci sono piani a breve termine per aumentarli. Idi interesse dovrebbero rimanere agli attuali minimi record per il prossimo futuro per facilitare questa ripresa, e la banca centrale non è preoccupata che la pressione inflazionistica possa ostacolarla. Alcuni