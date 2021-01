La crisi tra veti e controveti... E così cresce l'ipotesi elezioni (Di giovedì 28 gennaio 2021) Anche chi nel Partito Democratico e nel Movimento 5 Stelle continuava a dire nei giorni che le elezioni sono impossibili o comunque improbabili, oggi, a denti stretti, deve ammettere che il rischio voto cresce ed è reale. L'ipotesi urne sono la conseguenza del gioco dei veti incrociati che stanno incartando la crisi politica dopo le dimissioni del presidente del Consiglio. Giuseppe... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 28 gennaio 2021) Anche chi nel Partito Democratico e nel Movimento 5 Stelle continuava a dire nei giorni che lesono impossibili o comunque improbabili, oggi, a denti stretti, deve ammettere che il rischio votoed è reale. L'urne sono la conseguenza del gioco deiincrociati che stanno incartando lapolitica dopo le dimissioni del presidente del Consiglio. Giuseppe... Segui su affaritaliani.it

berlusconi : Scriveremo il nostro Piano Vaccini: è necessario ristabilire le giuste priorità tra le categorie a rischio e metter… - Marcozanni86 : Parlare di “cambiamento” mentre si continuano a riproporre le stesse regole sbagliate di sempre (tra cui il patto d… - robertosaviano : Tra il bluff del governo sugli applausi all’Italia nella gestione della pandemia e la crisi di governo che non va o… - Raf17Pallotto : RT @carloalberto: Non so voi. Ma se dopo due settimane di crisi di Governo nella più grave crisi del secolo questo è il livello del dibatti… - soteros1 : RT @carloalberto: Non so voi. Ma se dopo due settimane di crisi di Governo nella più grave crisi del secolo questo è il livello del dibatti… -

Ultime Notizie dalla rete : crisi tra Borsa: Milano in calo (-1,6%) tra Covid e crisi politica Agenzia ANSA Alain de Benoist: “Internet non è uno spazio di libertà ma di repressione poliziesca”

Alain de Benoist. Breizh-info.com: Qual è stata la tua reazione all’invasione di Capitol Hill da parte dei manifestanti pro-Trump? Alain de Benoist: “Una sorpresa divertita.

“A Castelvetro crisi drammatica”: la Provincia si fa portavoce del grido d’aiuto

"Permettere gli spostamenti tra i comuni confinanti, seppure in regioni diverse". Oppure "garantire ristori economici straordinari e agevolazioni fiscali". Il grido d’aiuto di Castevetro è pronto ad a ...

Alain de Benoist. Breizh-info.com: Qual è stata la tua reazione all’invasione di Capitol Hill da parte dei manifestanti pro-Trump? Alain de Benoist: “Una sorpresa divertita."Permettere gli spostamenti tra i comuni confinanti, seppure in regioni diverse". Oppure "garantire ristori economici straordinari e agevolazioni fiscali". Il grido d’aiuto di Castevetro è pronto ad a ...