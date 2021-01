La crisi opera di Renzi e dei poteri forti Ma noi non molliamo Parla l’eurodeputato M5S | Giarrusso | “Manovre in corso contro il Paese”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Giuseppe Conte ha dimostrato affidabilità in Europa e gode di ampio consenso in Italia. Chi non vuole più Conte presidente del Consiglio mi deve spiegare cosa ha sbagliato e quali sono le ragioni politiche. Io onestamente non ne vedo”. L’euromentare e uomo di punta del Movimento cinque stelle, Dino, conferma la sua profonda vicinanza al premier italiano. Ed è altrettanto chiaro sul pericolo che potremmo vivere: “Quello che stiamo vivendo – dice l’euromentare – è uno stallo molto pericoloso e le soluzioni che ora ci aspettano comunque hanno già causato un danno”. In che senso? Io vedo uno stallo pericoloso dovuto alla totale irresponsabilità di chi ha causato questa. Le soluzioni potrebbero essere quelle di un Conte ter, quelle di un governo tecnico o quelle del voto. Tutte queste soluzioni ...