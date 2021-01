La crisi di governo e il razionalismo in politica. La lezione di Pennisi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Per comprendere la crisi di governo, formalmente aperta con le dimissioni del governo Conte 2, ieri 26 gennaio 2021, è utile leggere il volume recentemente pubblicato dall’Istituto Bruno Leoni (Ibl) che racchiude alcuni tra i principali lavori di Michael Oakeshott (1901-1990), filosofo della politica che fu in cattedra a Cambridge, al Nuffield College di Oxford ed alla London School of Economics. Oakeshott è poco noto in Italia al di fuori del mondo degli “addetti ai lavori”; opportunamente, si stanno tenendo una serie di seminari on line. Il lavoro teorico principale di Oakeshott è Rationalism in Politics and Other Essays del 1962, una demolizione di quell’approccio “razionale” all’analisi della politica che allora (ed anche ora) è prevalente. In effetti, se si fosse seguito un approccio “razionale” ... Leggi su formiche (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Per comprendere ladi, formalmente aperta con le dimissioni delConte 2, ieri 26 gennaio 2021, è utile leggere il volume recentemente pubblicato dall’Istituto Bruno Leoni (Ibl) che racchiude alcuni tra i principali lavori di Michael Oakeshott (1901-1990), filosofo dellache fu in cattedra a Cambridge, al Nuffield College di Oxford ed alla London School of Economics. Oakeshott è poco noto in Italia al di fuori del mondo degli “addetti ai lavori”; opportunamente, si stanno tenendo una serie di seminari on line. Il lavoro teorico principale di Oakeshott è Rationalism in Politics and Other Essays del 1962, una demolizione di quell’approccio “razionale” all’analisi dellache allora (ed anche ora) è prevalente. In effetti, se si fosse seguito un approccio “razionale” ...

