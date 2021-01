“La cosa peggiore che ho visto in tv”. GF Vip, la mamma di Pierpaolo Pretelli ancora ci soffre: non l’aveva mai detto prima (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Anche se in modo indiretto anche lei è diventata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip. E non perché si tratta di una concorrente. Stiamo parlando di Margherita Pretelli, la mamma di Pierpaolo, che durante l’ultima puntata è entrata nella casa per parlare con il figlio. Lo ha voluto riabbracciare e ha voluto chiarirsi con lui: “Se sei felice siamo felici anche noi”, ha detto mamma Margherita. “Ti vedo stanco e sono qui per darti la carica”, ha detto la madre di Pierpaolo. “Grazie per tutti i sacrifici che hai fatto”, ha invece risposto l’ex velino che poi ha presentato Giulia Salemi alla mamma. Su invito di Alfonso Signorini l’influencer ha anche raggiunto l’ex velino e ha fatto la conoscenza di Margherita. “Sono stata fraintesa”, ha riferito ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Anche se in modo indiretto anche lei è diventata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip. E non perché si tratta di una concorrente. Stiamo parlando di Margherita, ladi, che durante l’ultima puntata è entrata nella casa per parlare con il figlio. Lo ha voluto riabbracciare e ha voluto chiarirsi con lui: “Se sei felice siamo felici anche noi”, haMargherita. “Ti vedo stanco e sono qui per darti la carica”, hala madre di. “Grazie per tutti i sacrifici che hai fatto”, ha invece risposto l’ex velino che poi ha presentato Giulia Salemi alla. Su invito di Alfonso Signorini l’influencer ha anche raggiunto l’ex velino e ha fatto la conoscenza di Margherita. “Sono stata fraintesa”, ha riferito ...

stebellentani : Tra qualche giorno tocchiamo i 3 mesi di chiusura bar e ristoranti h18, tre mesi di coprifuoco, ed in E-R se la set… - chetempochefa : 'Bisogna raccontare come è potuto accadere. Non c'è cosa peggiore, in un tempo della storia difficile come quello c… - loryfavagmailc1 : RT @BlancaR63268808: @liliaragnar La cosa peggiore dono state le Giornaliste che ridevano... Spero soltanto che la Rai non faccia due pesi… - Nicholaslaveste : RT @SPQR76070136: Una cosa è certa... questa sera Dibba ribadirà ciò che ha sempre detto: “il renzismo è la parte peggiore della politica i… - Ada89386977 : RT @SPQR76070136: Una cosa è certa... questa sera Dibba ribadirà ciò che ha sempre detto: “il renzismo è la parte peggiore della politica i… -

Ultime Notizie dalla rete : cosa peggiore Calcio: Fonseca 'Gli stadi vuoti sono la cosa peggiore' Corriere di Como Spirlì: “La Azzolina uno tsunami per la scuola”

“Mi auguro che non torni mai più questa drammatica presenza del ministro Azzolina, perché è stata forse il peggiore tsunami che ci potesse ... Mi chiedo – ha concluso Spirlì – cosa andremo a fare di ...

Biden telefona a Putin: «Preoccupato per l'avvelenamento di Navalny»

Joe Biden ha fatto una telefonata a Vladimir Putin. Lo riferisce la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Nel loro colloquio i due leader hanno discusso del rinnovo del trattato Start ...

“Mi auguro che non torni mai più questa drammatica presenza del ministro Azzolina, perché è stata forse il peggiore tsunami che ci potesse ... Mi chiedo – ha concluso Spirlì – cosa andremo a fare di ...Joe Biden ha fatto una telefonata a Vladimir Putin. Lo riferisce la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. Nel loro colloquio i due leader hanno discusso del rinnovo del trattato Start ...