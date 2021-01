La collezione Valentino Haute Couture P E 2021 è anche per gli uomini

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) È la maestosa e imponente Sala Grande della Galleria Colonna di Roma a fare da sfondo allaP/E, disegnata dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli. In uno dei luoghi simbolo del barocco romano, gli oltre settanta look dellahanno sfilato a porte chiuse, sulle note di una musica composta da Robert Del Naja dei Massive Attack, con il quale Piccioli ha lavoratoa un «docu-film» che sarà presentato nei prossimi giorni. Intitolata Code Temporal, dove il tempo è intenso come codice e valore, da resettare e riprogrammare in unadi oggi, come si legge nella nota diffusa alla stampa, che attualizza rituali e processi classici in capi pensati per esprimersi e per essere, ciascuno come vuole, la ...