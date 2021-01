La CEI ha detto che durante la messa ci si potrà scambiare il segno di pace guardandosi negli occhi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nel comunicato finale dell’ultimo consiglio permanente, la CEI, ovvero l’assemblea dei vescovi italiani, ha ammesso la possibilità durante il messale di scambiarsi il segno di pace attraverso lo sguardo anziché la consueta stretta di mano per limitare la diffusione dei Leggi su ilpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nel comunicato finale dell’ultimo consiglio permanente, la CEI, ovvero l’assemblea dei vescovi italiani, ha ammesso la possibilitàille di scambiarsi ildiattraverso lo sguardo anziché la consueta stretta di mano per limitare la diffusione dei

fabrizio66mn : RT @ilpost: La CEI ha detto che durante la messa ci si potrà scambiare il segno di pace guardandosi negli occhi - ilpost : La CEI ha detto che durante la messa ci si potrà scambiare il segno di pace guardandosi negli occhi - Anguill_S_Italy : CEI Bassetti, la chiesa preoccupata 'La chiesa guarda con attenzione e preoccupazione alla verifica politica in cor… - desibros70 : Ora anche la CEI, quelli che bruciavano i negazionisti, ha detto che 'bisogna vaccinarsi per difendere gli altri'.… - ImolaOggi : 'Siamo tutti virologi' Cei (vescovi), card. Bassetti: coronavirus esiste, combatterlo con i vaccini come ha detto F… -