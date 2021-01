«La Caserma» | regole militari e zero tecnologia | ecco il nuovo reality di RaiDue

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Caserma non è un luogo fisico, ma un posto dell’anima, nel quale poter ritrarre in maniera adeguata la cosiddetta Generazione Z. Il docureality di RaiDue, figlio del successo che Il Collegio ha saputo suscitare, ha voluto portare con sé la promessa di un approfondimento socioculturale, di un impegno che non sia unicamente televisivo. «È un esperimento sociale che farà riflettere sui ragazzi compresi nella fascia degli under 30», si è letto nel comunicato stampa diffuso dalla Rai.