La Caserma | location | dove si trova la base del docu-reality di Rai 2

Leggi su tpi

(Di mercoledì 27 gennaio 2021)è stato girato (le) e siLa, ildi Rai 2? Lo scenario, particolarmente affascinante per la stagione invernale, è quello di Levico che siin provincia di Trento. Si tratta di una struttura adibita a, trasformata per l’occasione in un set unico per un percorso di addestramento duro e a contatto con la natura. Lade Laè immersa nel verde, circondata da boschi, lambita da un fiume, vicino a un lago e sovrastata da una spettacolare cima montuosa. Il centro è composto di 4 edifici e di un piazzale esterno per le esercitazioni. Cosa è Abbiamo visto lade La(esi ...