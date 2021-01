Kawasaki KLR650 | un gradito ritorno nel 2022

Ultime Notizie dalla rete : Kawasaki KLR650

InMoto

Ritorna un modello storico dopo due anni di assenza. La Kawasaki presenta il modello 2022 della KLR650, un’enduro dual purpose che negli anni ’90 e 2000 ha spopolato tra i motociclisti. La casa di ...Kawasaki has revealed an updated KLR650 for North American markets. What has been changed, and will we see the KLR in Europe any time soon?