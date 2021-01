Juventus Women, comunicato ufficiale: “Due calciatrici positive al Covid” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Settimana di sosta per la Serie A Femminile, che dovrebbe riprendere regolarmente nel weekend del 6 e del 7 febbraio. La Juventus Women, reduce dalla dodicesima vittoria consecutiva in altrettante partite disputate, affronterà l’Empoli, quarta forza del campionato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, bianconeri sul nuovo Hamsik: le parole dell'agente Cattive notizie giungono dal fronte tamponi, in quanto sono emerse due positività al Covid-19. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, individuato l'erede di Chiellini: le cifre dell'affare Rita Guarino, coach della Juventus WomenJuventus Women, Panzeri e Soggiu positive al Covid La Juventus ha diramato, nella serata di ieri, il ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Settimana di sosta per la Serie A Femminile, che dovrebbe riprendere regolarmente nel weekend del 6 e del 7 febbraio. La, reduce dalla dodicesima vittoria consecutiva in altrettante partite disputate, affronterà l’Empoli, quarta forza del campionato. LEGGI ANCHE: Calciomercato, bianconeri sul nuovo Hamsik: le parole dell'agente Cattive notizie giungono dal fronte tamponi, in quanto sono emerse due positività al-19. LEGGI ANCHE: Calciomercato, individuato l'erede di Chiellini: le cifre dell'affare Rita Guarino, coach della, Panzeri e SoggiualLaha diramato, nella serata di ieri, il ...

JuventusTV : #JuventusWomen | @19Zamanian commenta il suo momento ??? On demand, qui ?? - JuventusTV : Le #JuventusWomen cominciano il girone di ritorno con una vittoria ???? Gli highlights di #JuveVerona ??… - juventusfc : Ma la domenica di calcio non è finita qui! Su @JuventusTV inizia #JuveVerona! FORZA #JUVENTUSWOMEN! LIVE:… - macmax22 : RT @JuventusTV: #JuventusWomen | @19Zamanian commenta il suo momento ??? On demand, qui ?? - egidio_gialdini : A seguito dei controlli previsti dal protocollo in vigore è emersa la positività al Covid-19 delle calciatrici Vale… -