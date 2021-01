Juventus, visite mediche per Aké: rinforzo per l’U23 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Marley Aké è arrivato al JMedical per iniziare le visite mediche con la sua nuova squadra. Come preannunciato nei giorni scorsi l’Olympique Marsiglia e la Juventus hanno perfezionato lo scambio di giovani che ha visto il classe 2002 Tongya approdare alla corte di Villas-Boas e Aké fare il percorso inverso. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, bianconeri sul nuovo Hamsik: le parole dell'agente Dopo le visite mediche, verrà ufficializzato l’acquisto e si conosceranno anche le cifre dell’operazione. L’esterno sinistro francese (già 9 presenze in prima squadra quest’anno) farà parte dell’Under23 di mister Zauli, che insieme a Correia (esterno acquistato quest’estate dal Manchester City) potrà schierare due giocatori che sono davvero un lusso per la categoria. L'articolo proviene da ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Marley Aké è arrivato al JMedical per iniziare lecon la sua nuova squadra. Come preannunciato nei giorni scorsi l’Olympique Marsiglia e lahanno perfezionato lo scambio di giovani che ha visto il classe 2002 Tongya approdare alla corte di Villas-Boas e Aké fare il percorso inverso. LEGGI ANCHE: Calciomercato, bianconeri sul nuovo Hamsik: le parole dell'agente Dopo le, verrà ufficializzato l’acquisto e si conosceranno anche le cifre dell’operazione. L’esterno sinistro francese (già 9 presenze in prima squadra quest’anno) farà parte dell’Under23 di mister Zauli, che insieme a Correia (esterno acquistato quest’estate dal Manchester City) potrà schierare due giocatori che sono davvero un lusso per la categoria. L'articolo proviene da ...

