Juventus-Spal, Marino: “Grande cuore, ora testa alla Serie B. Promozione? Abbiamo un vantaggio rispetto alle altre” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Pasquale Marino nel post di Juventus-Spal.Il tecnico della formazione ferrarese è intervenuto ai microfoni di Rai Sport in seguito alla pesante sconfitta subita nel match di Coppa Italia contro la formazione bianconera. Tra i vari temi trattati dall'allenatore siciliano anche il prosieguo nell'attuale campionato di Serie B e le sue aspettative per quel che concerne il calciomercato. Ecco le sue parole: "Peccato che nel momento migliore, dove Abbiamo avuto qualche opportunità, Abbiamo commesso un errore nell'azione del 3-0. Il risultato non è mai stato messo in discussione perchè hanno sbloccato subito la partita e l'hanno messo come volevano loro. Diciamo che c'è stata poca partita".SCONTRO DIRETTO CON IL MONZA"Siamo contenti di aver chiuso l'andata ... Leggi su mediagol (Di giovedì 28 gennaio 2021) Pasqualenel post di.Il tecnico della formazione ferrarese è intervenuto ai microfoni di Rai Sport in seguitopesante sconfitta subita nel match di Coppa Italia contro la formazione bianconera. Tra i vari temi trattati dall'natore siciliano anche il prosieguo nell'attuale campionato diB e le sue aspettative per quel che concerne il calciomercato. Ecco le sue parole: "Peccato che nel momento migliore, doveavuto qualche opportunità,commesso un errore nell'azione del 3-0. Il risultato non è mai stato messo in discussione perchè hanno sbloccato subito la partita e l'hanno messo come volevano loro. Diciamo che c'è stata poca partita".SCONTRO DIRETTO CON IL MONZA"Siamo contenti di aver chiuso l'andata ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme verso l’obiettivo, #FINOALLAFINE! ?? ???? LIVE MATCH ?… - juventusfc : Per trovare i precedenti con la @spalferrara in #CoppaItalia serve una... #BlackAndWhiteStory! ??… - juventusfc : Did You know? ?? Quello che c'è da sapere su #JuveSPAL è qui ?? - Diaf_Hood : RT @ActuFoot_: JUVENTUS 4-0 SPAL La Juve se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d’Italie. ?? Morata ?? Frabotta ?? Kulusevski ??… - Cr7Zac : RT @ActuFoot_: JUVENTUS 4-0 SPAL La Juve se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d’Italie. ?? Morata ?? Frabotta ?? Kulusevski ??… -