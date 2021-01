Juventus-SPAL, le probabili formazioni dell’incontro: largo ai giovani (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Juventus si prepara ad affrontare la SPAL nel match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. La formazione estense è l’ultima squadra di Serie B rimasta a giocarsi il secondo trofeo nazionale e sa benissimo che questa potrebbe essere un’occasione irripetibile. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, bianconeri sul nuovo Hamsik: le parole dell'agente Questa potrebbe essere una grande insidia per gli uomini di Andrea Pirlo, il quale ha ricordato in conferenza stampa che abbassare la guardia in situazioni del genere potrebbe complicare notevolmente il discorso qualificazione. Ne sanno qualcosa Real Madrid e Bayern Monaco, entrambe eliminate da squadre di leghe inferiori, ma anche il Napoli che ha rischiato grosso due settimane fa contro l’Empoli. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, nuovi affari con il ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lasi prepara ad affrontare lanel match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. La formazione estense è l’ultima squadra di Serie B rimasta a giocarsi il secondo trofeo nazionale e sa benissimo che questa potrebbe essere un’occasione irripetibile. LEGGI ANCHE: Calciomercato, bianconeri sul nuovo Hamsik: le parole dell'agente Questa potrebbe essere una grande insidia per gli uomini di Andrea Pirlo, il quale ha ricordato in conferenza stampa che abbassare la guardia in situazioni del genere potrebbe complicare notevolmente il discorso qualificazione. Ne sanno qualcosa Real Madrid e Bayern Monaco, entrambe eliminate da squadre di leghe inferiori, ma anche il Napoli che ha rischiato grosso due settimane fa contro l’Empoli. LEGGI ANCHE: Calciomercato, nuovi affari con il ...

juventusfc : Per trovare i precedenti con la @spalferrara in #CoppaItalia serve una... #BlackAndWhiteStory! ??… - forumJuventus : #JuveSpal, domani ore 20,45. GdS: 'Buffon torna fra i pali, con Demiral, De Ligt e Dragusin in difesa. In mezzo, su… - forumJuventus : I convocati per #JuveSpal: Ronaldo a riposo, c'è Alex Sandro ?? - juve_passion20 : ?? Live dalla Continassa Questa mattina, la Juventus ha svolto la rifinitura in vista della gara contro la Spal. T… - it_mainsport : RT @it_mainsport: Archiviamo la pratica derby, è ora di tuffarci nella partita di Coppa Italia #Juventus - Spal ???? Secondo voi chi sarà il… -