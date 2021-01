Juventus-SPAL, la formazione ufficiale: difesa del futuro per Pirlo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Juventus si gioca questa sera all’Allianz Stadium contro la SPAL la chance di raggiungere l’Inter in semifinale di Coppa Italia. Andrea Pirlo conferma le prove effettuate in rifinitura e schiera dal 1? sia Dragusin che Fagioli. Insieme al centrale rumeno tornano titolari Merih Demiral e soprattutto Matthijs de Ligt, subentrato nell’ultima sfida contro il Bologna dopo la positività al Covid-19. LEGGI ANCHE: Juventus, Dybala ha risolto il contenzioso dei diritti d'immagine In porta Buffon, a centrocampo Pirlo punta su Fagioli in coppia con Rabiot, Frabotta sulla corsia mancina e Bernardeschi a destra. Ramsey agirà da incursore sulla sinistra, allineandosi nella linea a 4 di centrocampo in fase di non possesso. Davanti coppia Morata–Kulusveski. Ecco gli undici schierati da Pirlo, ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lasi gioca questa sera all’Allianz Stadium contro lala chance di raggiungere l’Inter in semifinale di Coppa Italia. Andreaconferma le prove effettuate in rifinitura e schiera dal 1? sia Dragusin che Fagioli. Insieme al centrale rumeno tornano titolari Merih Demiral e soprattutto Matthijs de Ligt, subentrato nell’ultima sfida contro il Bologna dopo la positività al Covid-19. LEGGI ANCHE:, Dybala ha risolto il contenzioso dei diritti d'immagine In porta Buffon, a centrocampopunta su Fagioli in coppia con Rabiot, Frabotta sulla corsia mancina e Bernardeschi a destra. Ramsey agirà da incursore sulla sinistra, allineandosi nella linea a 4 di centrocampo in fase di non possesso. Davanti coppia Morata–Kulusveski. Ecco gli undici schierati da, ...

