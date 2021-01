Juventus-Spal, la favola di Da Graca: il talento made in Palermo esordisce in Coppa Italia e propizia il gol di Chiesa (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il grande giorno, per Cosimo Da Graca, è finalmente arrivato.Nato e cresciuto a Palermo Cosimo Da Graca, è uno dei giocatori più in vista dell'Under 23 bianconera in questo inizio di stagione. Il centravanti siciliano, nonostante la sua giovane età, è già riuscito ad attirare le attenzioni della prima squadra segnando 4 goal nelle prime 4 partite dell'anno e divenendo uno dei punti fermi della Primavera. E' così che, passo dopo passo, il classe '02 è riuscito a guadagnarsi la prima chiamata di Andrea Pirlo in occasione della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. Nonostante i suoi 18 anni, l'attaccante bianconero, ha già potuto assaporare - anche se a piccoli sprazzi - il fascino della Champions League.Ma non solo. Cosimo Da Graca infatti, dopo essere stato convocato anche per la sfida di ... Leggi su mediagol (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il grande giorno, per Cosimo Da, è finalmente arrivato.Nato e cresciuto aCosimo Da, è uno dei giocatori più in vista dell'Under 23 bianconera in questo inizio di stagione. Il centravanti siciliano, nonostante la sua giovane età, è già riuscito ad attirare le attenzioni della prima squadra segnando 4 goal nelle prime 4 partite dell'anno e divenendo uno dei punti fermi della Primavera. E' così che, passo dopo passo, il classe '02 è riuscito a guadagnarsi la prima chiamata di Andrea Pirlo in occasione della sfida di Champions League contro la Dinamo Kiev. Nonostante i suoi 18 anni, l'attaccante bianconero, ha già potuto assaporare - anche se a piccoli sprazzi - il fascino della Champions League.Ma non solo. Cosimo Dainfatti, dopo essere stato convocato anche per la sfida di ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme verso l’obiettivo, #FINOALLAFINE! ?? ???? LIVE MATCH ?… - juventusfc : Per trovare i precedenti con la @spalferrara in #CoppaItalia serve una... #BlackAndWhiteStory! ??… - forumJuventus : #JuveSpal, domani ore 20,45. GdS: 'Buffon torna fra i pali, con Demiral, De Ligt e Dragusin in difesa. In mezzo, su… - Haceneberg : RT @ActuFoot_: JUVENTUS 4-0 SPAL La Juve se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d’Italie. ?? Morata ?? Frabotta ?? Kulusevski ??… - UgoBaroni : RT @SkySport: JUVENTUS-SPAL 4-0 Risultato finale ? ? rig. #Morata (16’) ? #Frabotta (33’) ? #Kulusevski (78’) ? #Chiesa (90+4’) ? ? https:/… -