Juventus Spal, i convocati di Pirlo: la decisione su Cristiano Ronaldo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati in vista di Juventus-Spal di Coppa Italia Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha reso nota la lista dei convocati per il match di questa sera di Coppa Italia contro la Spal. Come preventivato, Cristiano Ronaldo non prenderà parte alla partita. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski.Attaccanti: Morata, Da Graca. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Andreaha diramato la lista deiin vista didi Coppa Italia Andrea, allenatore della, ha reso nota la lista deiper il match di questa sera di Coppa Italia contro la. Come preventivato,non prenderà parte alla partita. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski.Attaccanti: Morata, Da Graca. Leggi su Calcionews24.com

