Juventus-Spal, i convocati di Marino: "Partita importante ma priorità alla Serie B" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) "Così come con il Sassuolo anche domani sera gestiremo le energie e le forze. La priorità resta il campionato, nonostante la Partita sia importante". Lo ha dichiarato il tecnico della Spal Pasquale Marino in vista della sfida di Coppa Italia contro la Juventus. "Paloschi riposerà sicuramente. Non partirà dall'inizio perché è stato in campo tutta la Partita contro la Cremonese. Floccari partirà titolare – ha aggiunto il tecnico –. Moro e Seck stanno crescendo. Dobbiamo fare di necessità e virtù contro una squadra fortissima. D'Alessandro? Resta a casa come contro la Cremonese". convocati Marino PER Juventus-Spal PORTIERI: Berisha, Minelli, Thiam DIFENSORI: Okoli, Ranieri, Spaltro, ...

