Juventus-Spal | Frabotta | “Gol emozione importante | lo dedico alla mia ragazza”

"Il gol è un'emozione importante, lo cercavo da un po' e finalmente è arrivato. Speravo arrivasse la palla e sono contento che Fagioli me l'abbia lasciata. Lo dedico alla mia ragazza e alla mia famiglia". Così Gianluca Frabotta, esterno della Juventus e autore del secondo gol bianconero contro la Spal, ai microfoni di Rai Sport. "Devo ringraziare il mister che mi sta dando fiducia e spero di ripagarlo in campo. Inizialmente pensavo allenasse l'Under 23, poi abbiamo scoperto che avrebbe allenato la prima squadra, ma non pensavo di giocare così tante partite", ha concluso Frabotta.

