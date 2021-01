Juventus-Spal, Coppa Italia: le probabili formazioni del match (Di mercoledì 27 gennaio 2021) All’Allianz Stadium la Juventus attende la Spal per i quarti di finale di Coppa Italia. Le probabili formazioni: riposa Ronaldo, coppia centrale inedita Juventus-Spal sono pronte a giocarsi la semifinale di Coppa Italia. La vincente incontrerà l’Inter, che ha avuto la meglio sul Milan (qui la cronaca e il tabellino)nel derby delle scorse ore. Pirlo valuta le rotazioni in vista dei numerosi impegni del prossimo mese. Pasquale Marino si è avvicinato al match con la giusta personalità e con un pizzico di ironia: «Se battiamo la Juve, non mangio cannoli per una settimana». QUI Juventus – Il tecnico bianconero recupera De Ligt e Alex Sandro e ritrova quasi totalmente la squadra al ... Leggi su zon (Di mercoledì 27 gennaio 2021) All’Allianz Stadium laattende laper i quarti di finale di. Le: riposa Ronaldo, coppia centrale ineditasono pronte a giocarsi la semifinale di. La vincente incontrerà l’Inter, che ha avuto la meglio sul Milan (qui la cronaca e il tabellino)nel derby delle scorse ore. Pirlo valuta le rotazioni in vista dei numerosi impegni del prossimo mese. Pasquale Marino si è avvicinato alcon la giusta personalità e con un pizzico di ironia: «Se battiamo la Juve, non mangio cannoli per una settimana». QUI– Il tecnico bianconero recupera De Ligt e Alex Sandro e ritrova quasi totalmente la squadra al ...

