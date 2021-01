Juventus-Spal, Buffon: “Partita che vale tanto, vogliamo la semifinale. Futuro? Ho le idee chiare” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) E' tutto pronto per Juventus-Spal.Sale l'attesa per la sfida tra Juventus e Spal valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Sfida che decreterà chi, tra le due compagini, potrà staccare il pass per la semifinale dove affronterà l'Inter di Antonio Conte. Un impegno analizzato a pochi istanti dal fischio d'inizio dall'estremo difensore Gianluigi Buffon che, ad un giorno dal suo 43esimo compleanno, difenderà i pali della Juventus."Vivo questo momento in maniera naturale. E' il corso ineluttabile degli anni e del tempo. Lo si accetta e l'importante è farsi trovare con entusiasmo ed energia. Passaggio del turno? vale tanto perché è un'occasione importante per andare avanti in una competizione, giocare almeno due partite di alto livello ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 27 gennaio 2021) E' tutto pronto per.Sale l'attesa per la sfida travalida per i quarti di finale di Coppa Italia. Sfida che decreterà chi, tra le due compagini, potrà staccare il pass per ladove affronterà l'Inter di Antonio Conte. Un impegno analizzato a pochi istanti dal fischio d'inizio dall'estremo difensore Gianluigiche, ad un giorno dal suo 43esimo compleanno, difenderà i pali della."Vivo questo momento in maniera naturale. E' il corso ineluttabile degli anni e del tempo. Lo si accetta e l'importante è farsi trovare con entusiasmo ed energia. Passaggio del turno?perché è un'occasione importante per andare avanti in una competizione, giocare almeno due partite di alto livello ...

