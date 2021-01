Juventus-SPAL 3-0, Coppa Italia: Morata e Frabotta spingono i bianconeri in semifinale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Juventus ha sconfitto la SPAL per 3-0 e si è qualificata alle semifinali della Coppa Italia 2021. I bianconeri si sono imposti grazie a un micidiale uno-due nel primo tempo tra le mura amiche dell’Allianz Stadium di Torino e ora sono attesi dal doppio confronto con l’Inter per un posto nell’atto conclusivo del torneo. Tutto estremamente facile per i bianconeri contro gli emiliani, crollati sotto i gol di Alvaro Morata (rigore trasformato al 16?) e di Frabotta al 33?. Andrea Pirlo opta per il 4-4-2: Kulusevski e Morata in un attacco senza Cristiano Ronaldo; chiavi del centrocampo affidate a Rabiot e Fagioli, Ramsey e Bernardeschi sugli esterni; Demiral e de Ligt al centro della difesa, Frabotta e Dragusin sulle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Laha sconfitto laper 3-0 e si è qualificata alle semifinali della2021. Isi sono imposti grazie a un micidiale uno-due nel primo tempo tra le mura amiche dell’Allianz Stadium di Torino e ora sono attesi dal doppio confronto con l’Inter per un posto nell’atto conclusivo del torneo. Tutto estremamente facile per icontro gli emiliani, crollati sotto i gol di Alvaro(rigore trasformato al 16?) e dial 33?. Andrea Pirlo opta per il 4-4-2: Kulusevski ein un attacco senza Cristiano Ronaldo; chiavi del centrocampo affidate a Rabiot e Fagioli, Ramsey e Bernardeschi sugli esterni; Demiral e de Ligt al centro della difesa,e Dragusin sulle ...

