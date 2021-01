Juventus, Pirlo: “Giusto puntare sui giovani. Dovrebbero farlo anche gli altri club” (Di giovedì 28 gennaio 2021) La Juventus travolge la Spal con facilità. I bianconeri si impongono per 4-0 nei quarti di finale di Coppa Italia e si assicurano la semifinale contro l'Inter.caption id="attachment 1074585" align="alignnone" width="3543" Pirlo, getty/captionLE PAROLE DI PirloIl tecnico Andrea Pirlo commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Rai Sport: "Il nostro obiettivo era passare il turno. Abbiamo prestato attenzione contro un avversario che sta facendo bene. E' dall'inizio della stagione che abbiamo impegni ravvicinati. Abbiamo preso l'abitudine a questo ritmo. Sabato giocheremo contro la Sampdoria e sarà un impegno importante. Buffon sta bene e sta dimostrando di poter giocare ancora bene. giovani? Dovrebbero aprire la mente anche altre società nell'investire ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 28 gennaio 2021) Latravolge la Spal con facilità. I bianconeri si impongono per 4-0 nei quarti di finale di Coppa Italia e si assicurano la semifinale contro l'Inter.caption id="attachment 1074585" align="alignnone" width="3543", getty/captionLE PAROLE DIIl tecnico Andreacommenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Rai Sport: "Il nostro obiettivo era passare il turno. Abbiamo prestato attenzione contro un avversario che sta facendo bene. E' dall'inizio della stagione che abbiamo impegni ravvicinati. Abbiamo preso l'abitudine a questo ritmo. Sabato giocheremo contro la Sampdoria e sarà un impegno importante. Buffon sta bene e sta dimostrando di poter giocare ancora bene.aprire la mentealtre società nell'investire ...

