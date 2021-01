Juventus, Pirlo: «Coppa Italia un obiettivo. Giovani? Abbiamo fatto una scelta» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Le dichiarazioni di Andrea Pirlo al termine del match di Coppa Italia contro la Spal. Il tecnico della Juventus analizza così l’incontro Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo Juventus-Spal, sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 VITTORIA – «Era il nostro obiettivo quello di passare il turno. La Spal sta facendo bene in Serie B: Abbiamo fatto attenzione sin dal primo minuto, avendo il giusto approccio che ci ha permesso di mettere in discesa la partita». PUNTARE SUI Giovani – «La Juve è stata l’unica a fare una Seconda squadra e credo che sia stata una scelta ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Le dichiarazioni di Andreaal termine del match dicontro la Spal. Il tecnico dellaanalizza così l’incontro Andreaha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo-Spal, sfida valida per i quarti di finale di. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 VITTORIA – «Era il nostroquello di passare il turno. La Spal sta facendo bene in Serie B:attenzione sin dal primo minuto, avendo il giusto approccio che ci ha permesso di mettere in discesa la partita». PUNTARE SUI– «La Juve è stata l’unica a fare una Seconda squadra e credo che sia stata una...

