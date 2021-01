Juventus | nuovo controllo per Alex Sandro | l’esito del tampone

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Lasi prepara ad affrontare la SPAL nel match dei quarti di finale di Coppa Italia. La vincente della sfida affronterà l’Inter nelle semifinali, che ieri ha sconfitto il Milan nel derby della Madonnina grazie ad una pennellata di Eriksen al 97?. LEGGI ANCHE: Calciomercato, bianconeri sulHamsik: le parole dell'agente Questa sera, Andrea Pirlo sarebbe intenzionato a schierare una formazione parecchio rimaneggiata, composta da giocatori che hanno disputato meno partite. Intanto, giungono buone notizie dal fronte tamponi, in quanto anche l’esterno sinistropare sia tornato negativo al Covid-19 e dovrebbe tornare a disposizione in vista della partita di stasera. LEGGI ANCHE: Calciomercato, nuovi affari con il Marsiglia: possibile colpo last ...

zazoomblog : Le notizie del giorno lite Ibrahimovic-Lukaku. Il nuovo 11 della Juventus la frecciata del Papu Gomez - #notizie… - zazoomblog : Le notizie del giorno lite Ibrahimovic-Lukaku. Il nuovo 11 della Juventus la frecciata del Papu Gomez - #notizie… - zazoomblog : Calciomercato Juventus bianconeri sul nuovo Hamsik: le parole dell’agente - #Calciomercato #Juventus #bianconeri… - CrapanzanoRobin : RT @Gabri_Juventus: Joshua Zirkzee è il nuovo nome per l'attacco della Juventus. I bianconeri dovranno affrontare la concorrenza del Parma… - zazoomblog : Calciomercato Juventus bianconeri sul nuovo Hamsik: le parole dell’agente - #Calciomercato #Juventus #bianconeri -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus nuovo

Sport Fanpage

Come riporta il Corriere di Torino, "Morata chiede strada alla Spal". Stasera in Coppa Italia, sabato con la Sampdoria Lo spagnolo torna titolare per riprendersi ...Calciomercato Juve: spunta un nuovo nome per l’attacco. Le ultime notizie legate alle trattative dei bianconeri ...