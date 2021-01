Juventus, Mandragora verso il Torino: i dettagli (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Torino in pressing su Rolando Mandragora, 23enne centrocampista dell’Udinese ma di proprietà della Juventus. Il giocatore piace alla dirigenza granata e le prossime ore potrebbero essere decisive per la buona riuscita dell’affare. Stando a quanto si legge su Sky Sport, nella giornata di ieri gli uomini mercato del Toro hanno incontrato gli agenti del L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ilin pressing su Rolando, 23enne centrocampista dell’Udinese ma di proprietà della. Il giocatore piace alla dirigenza granata e le prossime ore potrebbero essere decisive per la buona riuscita dell’affare. Stando a quanto si legge su Sky Sport, nella giornata di ieri gli uomini mercato del Toro hanno incontrato gli agenti del L'articolo

