Juventus, i convocati di Pirlo per la Spal. Assenti Ronaldo e Dybala (Di mercoledì 27 gennaio 2021) A poche ore dalla gara dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Spal, in programma questa sera alle 20.45 all’Allianz Stadium, ecco i convocati di Andrea Pirlo. Fuori Ronaldo e Dybala. Torna Alex Sandro, guarito dal Covid. Ecco la lista completa: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski Attaccanti: Morata, Da Graca Foto: sito Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 27 gennaio 2021) A poche ore dalla gara dei quarti di finale di Coppa Italia contro la, in programma questa sera alle 20.45 all’Allianz Stadium, ecco idi Andrea. Fuori. Torna Alex Sandro, guarito dal Covid. Ecco la lista completa: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski Attaccanti: Morata, Da Graca Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

